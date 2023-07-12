فوز آدام بيزيد بميدالية برونزية في الدورة 64 للأولمبياد العالمية للرياضيات باليابان

فاز آدم بيزيد تلميذ في السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بالمنستير، بالميدالية البرونزية في الدورة 64 للأولمبياد العالمية للرياضيات التي تنتظم في شيبا باليابان في الفترة من 2 الى 13 جويلية الجاري، بمشاركة 112 دولة، وفق رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات منية الدغموري بوزويتة.وبينت بوزويتة في تصريح لصحفي "وات" انه تم تتويج بشهادة شرف كلّ من عثمان أواب (سنة رابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بمدنين)، وأمير السوسي (سنة رابعة رياضيات بمعهد المنزه 9 بتونس2)، وعمر الشريف (سنة ثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بالمنزه 8 بأريانة)، وأسامة السوسي (سنة ثانية علوم بمعهد المنزه 9 بتونس2) من مجموع 192 مشاركا تحصلوا على شهادة شرف.