سليانة: الجامعة التونسية لألعاب القوى تنظم الدورة الاولى من تظاهرة "قعفور ترايل"

نظمت الجامعة التونسية لألعاب القوى بالشراكة مع بلدية قعفور بسليانة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، اليوم الأحد، تظاهرة "قعفور ترايل " في دورتها الأولى بالمدينة، وهي تتضمن مسابقة في العدو الجبلي بمشاركة أكثر من 500 شخص من عدد من الولايات الداخلية وايضا من الجزائروفرنسا، وفق رئيس بلدية قعفور معز الوسلاتي



وبين الوسلاتى في تصريح ل"وات" أن مسار المسابقة توزع بين 15 و25 و35 كم في جبل شهيد بمعتمدية قعفور، واعتبر التظاهرة الرياضية الثقافية فرصة للترويج لمعتمدية قعفور كجهة سياحية تتوفر فيها جميع مقومات السياحة البيئية والثقافية، فضلا عن إضفائها لحركة إقتصادية تجارية بالجهة، واشار الى انه تم امس السبت تنظيم منوعات تنشيطية وعروض للأطفال وسهرة فنية لاستقبال المشاركين بعد توافد عدد منهم



من جهته قال المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسليانة خالد الخياطي، إن الهدف الأساسي من التظاهرة، التحفيز والتحسيس بممارسة الأنشطة الرياضية التى من بينها العاب القوى، وايضا رياضة العدو الجبلي إلى جانب التعريف بمعتمديات ولاية سليانة ومخزونها الغابي السياحي البديل، وأشار إلى أن قعفور "ترايل" شهدت إقبالا إستثنائيا خاصة بعد فتح باب المشاركة عن بعد بعدد من الفضاءات التجارية بتونس الكبرى وبعدد من الولايات المجاورة، وكشف أن المصالح المعنية ستنظم تظاهرات مماثلة في الموسم القادم بجبل السرج لخصوصية المنطقة الجبلية



واحتضنت المدينة بالتزامن مع التظاهرة التى أشرف عليها والي الجهة وحضرها المعتمدة الأولى ومعتمد قعفور ورئيس البلدية والمندوب الجهوي للشباب والرياضة وعدد من مكونات المجتمع المدني، معرضا ترويجيا لفخار البرامة والصناعات التقليدية (القشابية والمرقوم) .



