الاتحاد الرياضي المنستيري: فسخ عقد المدافع نور الدين الشرطاني

أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري فسخ عقد اللاعب نور الدين الشرطاني بالتراضي.

وكان الاتحاد الرياضي المنتستيري قد تعاقد مع نور الدين الشرطاني في أوت 2021 قادما من شبيبة القيروان.

ويشغل نور الدين الشرطاني صاحب الـ 27 عاما خطة مدافع.

يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري سيلتقي غدا الأربعاء مع نجم المتلوي لحساب الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في مرحلتها الأولى.

ويحتل الاتحاد الرياضي المنستيري صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و تعادل، مقابل هزيمتين.





