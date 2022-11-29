جندوبة: افتتاح النسخة 41 للبطولة العربية لرياضة الغولف بطبرقة وسط حضور عربي لافت

افتتحت عشية اليوم الثلاثاء بمدينة طبرقة، النسخة الواحدة والأربعون من البطولة العربية لرياضة الغولف للرجال، وسط حضور عربي واسع.





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وتجري منافسات الدورة 41 لبطولة الغولف العربية، والتي تتواصل إلى غاية 4 ديسمير القادم، بمشاركة ما يقارب 50 لاعبا يمثلون منتخبات 13 بلدا عربيا، هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمانو العراق ولبنان وليبيا وفلسطين ومصر والصومال، وتونس، البلد المنظم.وخلال حفل الافتتاح، الذي تم فيه تقديم الفرق المشاركة على أنغام جوقة الشرف والنشيد الوطني التونسي وبحضور عدد من الضيوف المحليين والأجانب، أكدت رئيسة لجنة التنظيم، فريحان بوشماوي، أهمية هذه الرياضة وضرورة تطويرها بما يرتقي إلى عراقتها التي تعود للعام 1974، معتبرة أن دعم الاتحاد العربي لرياضة الغولف، وفي مقدمة مكوناته الاتحاد السعودي والإماراتي، يعدّ أحد أهم العوامل المشجّعة على تطوير رياضة الغولف، فضلا عن أن تنظيم دورتها الواحدة والأربعين بمدينة طبرقة، يمثل فرصة هامة للتعريف بمخزون الجهة البيئي ودعم الحركية الاقتصادية فيها.وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، لفت رئيس الاتحاد العربي لرياضة الغولف، محمد العيسى، إلى أن رياضة الغولف فرضت نفسها في المشهد الرياضي كرياضة واعدة، وإلى أن الاتحاد يعمل على تعزيز قدراته المالية باعتبارها الرافعة الأساسية والأولى لمثل هذه الرياضات، مبينا أن استضافة تونس لهذه الدورة واستضافة قطر لكأس العالم، تؤكدان مجددا أن البلدان العربية قادرة على تنظيم تظاهرات في مثل هذا الحجم، والتي كانت بالأمس القريب حكرا على دول أخرى.وفي ردّ على سؤال ل"وات"، خلال الندوة الصحفية التي انتظمت قبيل الافتتاح بملعب الصولجان، أكد رئيس الجامعة التونسية لرياضة الغولف، ماهر بوشماوي، أن الدعم المالي العربي لهذه الرياضة هو الذي ضمن لها الانتشار، وأن الدول المشاركة ستسعى مستقبلا، في اطار الإتحاد العربي، إلى توسيع المشاركات العربية والدولية.ولاحظ أن رياضة الغولف باتت ملاذا لجمهور يزداد عدده سنة بعد أخرى، وإلى أن الاتحادات العربية والجامعة التونسية تسعى مجتمعة لمزيد التعريف بمزايا هذه الرياضة وأهميتها في المشهد الرياضي والتنموي، على حدّ السواء.يشار إلى أن افتتاح الدورة 41 للبطولة العربية لرياضة الغولف، تمت بحضور رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة، شكري بلحسن، الذي ثمن ما يقوم به الاتحاد العربي لرياضة الغولف وبقية الفرق المشاركة.ومن المنتظر أن تنطلق أولى المنافسات صبيحة يوم الخميس القادم، على أن تنهي عشية الأحد 4 ديسمبر المقبل.