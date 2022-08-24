الوكالة الوطنية للتكوين المهني تصرف منحا بقيمة تفوق 3.1 مليون دينار لفائدة 6632 متكونا خلال سنة 2022

صرفت الوكالة الوطنية للتكوين المهني خلال السنة التكوينية 2021- 2022 لفائدة 6632 متكونا منحا بقيمة تفوق 3.1 مليون دينار، وفق معطيات نشرتها على صفحتها الرسمية وزارة التشغيل والتكوين المهني





وتم إحداث منحة التكوين المهني بالمؤسسات التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني التي تستهدف قائمة الاختصاصات التكوينية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، لتحفيز الشبان طالبي التكوين نحو القطاعات والاختصاصات التي تشهد نقصا كبيرا على مستوى اليد العاملة المؤهلةويتمتع الشباب من المتكونين بمنحة التكوين المهني شرط أن يكون المتكون مرسما في أحد الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين، وألا يتجاوز الدخل السنوي الخام لولي المتكون 10 آلاف دينار.وجدير بالاشارة الى أن الوكالة الوطنية للتكوين المهني تضم 136 مركز تكوين مهني في قرابة 400 اختصاص تكويني في كل القطاعات الاقتصادية.