الوكالة الوطنية للتكوين المهني تصرف منحا بقيمة تفوق 3.1 مليون دينار لفائدة 6632 متكونا خلال سنة 2022


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 13:37 قراءة: 0 د, 35 ث
      
صرفت الوكالة الوطنية للتكوين المهني خلال السنة التكوينية 2021- 2022 لفائدة 6632 متكونا منحا بقيمة تفوق 3.1 مليون دينار، وفق معطيات نشرتها على صفحتها الرسمية وزارة التشغيل والتكوين المهني


وتم إحداث منحة التكوين المهني بالمؤسسات التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني التي تستهدف قائمة الاختصاصات التكوينية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، لتحفيز الشبان طالبي التكوين نحو القطاعات والاختصاصات التي تشهد نقصا كبيرا على مستوى اليد العاملة المؤهلة

ويتمتع الشباب من المتكونين بمنحة التكوين المهني شرط أن يكون المتكون مرسما في أحد الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين، وألا يتجاوز الدخل السنوي الخام لولي المتكون 10 آلاف دينار.


وجدير بالاشارة الى أن الوكالة الوطنية للتكوين المهني تضم 136 مركز تكوين مهني في قرابة 400 اختصاص تكويني في كل القطاعات الاقتصادية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251849



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 24 أوت 2022 | 26 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:01 16:04 12:29 05:44 04:11
Babnet
32°
 Babnet32° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2331°-2433°-2434°-2535°-26
  • Avoirs en devises
    23552,8

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20912 DT        1$ =3,20986 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   875,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   