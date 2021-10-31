التونسي مهدي النفطي مدربا جديدا لنادي ليغانيس الاسباني

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 15:28 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلن نادي ليغانيس المنتمي الى الدرجة الثانية الاسبانية عن تعيين التونسي مهدي النفطي مدربا جديدا عقب إقالة آسيير جاريتانو، مشيرا الى أنه سيشرف اليوم على أول حصة تدريبية لفريقه الجديد.

وسيكون ليغانيس خامس تجربة تدريب للتونسي مهدي النفطي صاحب الـ42 عاما، في كرة القدم الإسبانية بعد ماربيا وميريدا وباداخوث ولوجو.

وكان النفطي قد احترف كلاعب في إسبانيا لصالح أندية راسينغ سانتاندير وبلد الوليد وريال مورثيا وقادش.

كما احترف النفطي في تولوز وبرمنغهام سيتي الإنقليزي وأريس سالونيك اليوناني وتقمص زي المنتخب الوطني التونسي.

وستكون المباراة الأولى التي يخوضها الفريق تحت قيادة النفطي الثلاثاء المقبل أمام نادي قرطاجنة ضمن الجولة الـ14 في القسم الثاني.

ويحتل نادي ليغانيس المركز 20 برصيد 10 نقاط بعد مرور 13 جولة.

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