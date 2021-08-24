"جنح بمنتوج بلادك" شعار الدورة الأولى للمنتوج التونسي بأوكرانيا من 28 إلى 30 سبتمبر 2021

تحت شعار "جنح بمنتوج بلادك"، تنظم الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا، المعرض الدولي الأول للمنتوج التونسي بالعاصمة كييف، من 28 إلى 30 سبتمبر 2021 بمشاركة 200 حرفيا وحضور 1000 رجل أعمال أكراني.



وأفاد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، شاكر المشرقي، في تصريح (لوات) الإثنين، أن الغاية من هذا المعرض الدولي، الذي يستقطب 5000 زائر، فتح أسواق جديدة للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في أوكرانيا والتعريف بالمنتوج التونسي ومزيد استقطاب السياح الأوكرانيين إلى جانب دعم منتوجات الحرفيين من خلال التدريب وتبادل الثقافات المختلفة بين البلدين.



وسيكون هذا المعرض الذي يمتد على مساحة 1600 متر مكعب، منصة للتواصل بين رجال الأعمال التونسيين والأوكرانيين عبر عقد لقاءات ثنائية من شانها فتح آفاق جديدة في سياق تعزيز الشراكات الصغرى والمتوسطة، وفق ما اكده المشرقي.

وسيتم خلال هذه التظاهرة عرض عديد المنتوجات على غرار المنتوجات الجلدية والحرفية اليدوية والمنتوجات الغذائية مثل المنتوجات البحرية والمياه المعدنية والتمور وزيت الزيتون والحلويات التقليدية والهريسة والتوابل، إضافة إلى منتوجات تجميلية طبيعية.

وأضاف رئيس الجامعة في ذات السياق، بأن عديد الأطراف ستشارك في هذه التظاهرة الهامة منها رئاسة الجمهورية وسفارة تونس ببولونيا ووزارات الخارجية والتجارة والسياحة والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد البحري علاوة على مركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والإدارة العامة للديوانة التونسية ووكالة النهوض بالصناعة.

يشار إلى أن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل منذ إحداثها على مساعدة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على التطور والازدهار وخلق أسواق محلية وعالمية لأصحاب المشاريع الصغرى وتأطير وتكوين الشباب لبعث مشاريع اقتصادية وتنموية.

ومن بين الأهداف الأخرى للجامعة العمل على التطوير من أجل اقتصاد قوي ومستقر والتشجيع على الابتكار والاستثمار وتمثيل المؤسسات أمام السلط العمومية والدفاع عن مصالح الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.



