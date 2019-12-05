قفصة: الانطلاق في تعشيب ارضية الملعب البلدي بالمتلوي خلال الأسبوع القادم

Jeudi 05 Decembre 2019



وات

- ينتظر ان تنطلق اشغال تعشيب ارضية الملعب البلدي بالمتلوي من ولاية قفصة، خلال الاسبوع القادم وذلك بالعشب الاصطناعي من الجيل الثالث وفق ما ذكره التقني الاول بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة ابراهيم بن صالح.واضاف ابراهيم بن صالح لمراسل "وات"، ان عناصر المشروع تتمثل في تعشيب ارضية الملعب وتركيز ممر خروج اللاعبين الى حجرات الملابس وذلك بكلفة جملية قدرت ب 782 الف دينار مشيرا الى ان الاشغال ستنتهي على اقصى تقدير خلال شهر جانفي من سنة 2020.واشار ابراهيم بن صالح الى ان مشروع تعشيب ارضية الملعب البلدي بالمتلوي كان مبرمجا منذ سنة 2018 لكن شهد تعطيلا من قبل المقاول المتعهد بانجاز الاشغال فوقع فسخ الصفقة معه وتعيين مقاول جديد.من ناحية اخرى افاد الاطار المسؤول بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة، ان نسبة تقدم أشغال احداث ملعب كرة قدم جديد بمعتمدية القطار بلغت 15 بالمائة وقدرت كلفة انجازه بحوالي 1 مليون دينار ومن المؤمل الانتهاء من اشغاله خلال نهاية سنة 2020.وأوضح بن صالح ان عناصر المشروع تتمثل في بناء سياج داخلي وحجرات ملابس ووحدات صحية مضيفا انه اثر الانتهاء من عملية إنشائه سيقع تعشيب ارضيته وقد تم تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 509 الف دينار لهذا الجزء من المشروع.