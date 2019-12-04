اللود العالق يعود إلى المحطة البحرية بصفاقس

Mercredi 04 Decembre 2019



عاد 'لود تونس' الذي كان يحمل على متنه أكثر من 200 راكب و50 سيارة إلى المحطة البحرية بصفاقس في الساعات الأولى من فجر اليوم بعد مكوثه 11 ساعة في عرض البحر قبالة سواحل قرقنة ​​​​​واستحالة دخوله إلى ميناء سيدي يوسف بسبب الضباب الكثيف وانعدام الرؤية مما خلّف حالة احتقان كبيرة في صفوف المسافرين الذين تم إيواء عدد منهم ببعض النزل ومراكز الإقامة.وأكد الرئيس المدير العام للشركة الجديدة للنقل بقرقنة، عبد المجيد خشارم أن 'قرار طاقم السفينة يندرج في إطار الالتزام بمبدأ السلامة وعدم المجازفة'.وكان الضباب الكثيف الذي خيم مساء يوم الثلاثاء على ولاية صفاقس حال دون دخول باخرة المسافرين (اللود) إلى ميناء سيدي يوسف بجزيرة قرقنة، بعد أن كانت انطلقت من صفاقس في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك لانعدام الرؤية في مستوى قنال الميناء وسط حالة من الترقب والانتظار والتذمر بين المسافرين العالقين.