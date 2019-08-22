تطاوين: سواق سيارات الاجرة التاكسي في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية

Jeudi 22 Août 2019
نفذ مجموعة من سواق سيارات الاجرة التاكسي بتطاوين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية عبروا خلالها عن عدم رضائهم عن القائمة الاولية والجديدة المقترح إسنادهم رخصة تاكسي فردي والتي تم الاعلان عنها ونشرها أمس .
.و قد طالب المحتجون باعادة النظر في القائمة و اعتماد معايير واضحة و تطبيقها دون محاباة حسب افاداتهم .
وتضمنت القائمة الاولية التي تم نشرها امس الاربعاء 21 رخصة جديدة بمدينة تطاوين بينها 16 رخصة للاشخاص المتحصلين علي بطاقة مهنية سنة 2008 و5 للاشخاص المتحصلين علي بطاقات مهنية خلال سنة 2009 ويتجاوزن 50 سنة من العمر.
كما تم اسناد رخصة وحيدة بمدينة غمراسن وصاحبتها امراة.
وتتواصل اجال الاعتراض على هذه القائمة الاولية من تاريخ نشرها الى غاية 5 سبتمبر القادم.
المصدر - اذاعة تطاوين
.و قد طالب المحتجون باعادة النظر في القائمة و اعتماد معايير واضحة و تطبيقها دون محاباة حسب افاداتهم .
وتضمنت القائمة الاولية التي تم نشرها امس الاربعاء 21 رخصة جديدة بمدينة تطاوين بينها 16 رخصة للاشخاص المتحصلين علي بطاقة مهنية سنة 2008 و5 للاشخاص المتحصلين علي بطاقات مهنية خلال سنة 2009 ويتجاوزن 50 سنة من العمر.
كما تم اسناد رخصة وحيدة بمدينة غمراسن وصاحبتها امراة.
وتتواصل اجال الاعتراض على هذه القائمة الاولية من تاريخ نشرها الى غاية 5 سبتمبر القادم.
المصدر - اذاعة تطاوين
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Par:mongi (Tunisia )
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