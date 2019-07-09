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الطرابلسي: المهدية يمكن أن تتوفر على ملعب لرياضة الصولجان في غضون عام مما سيعزز جاذبيتها السياحية

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
وات - قال وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي ، الثلاثاء، أنه يمكن انجاز ملعب للصولجان بجهة المهدية في عضون عام اذ لا يحتاج الى تنفيذ دراسات كبيرة على ان تقوم الجهة باطلاق حزمة مشاريع سياحية اخرى لتعزيز تموقعها.
واعتبر الطرابلسي ، في تصريح للإعلاميين على هامش زياته الى ولاية ا لمهدية " أن الجهة لديها إمكانيات سياحية غير مستغلة لافتا الى توفر الإرادة لدى السلطات المحلية و المجتمع المدني لتطوير المنطقة .



وقال الطرابلسي أن الوزارة ستدعم بلدية منطقة " العالية " ،على سبيل المثال ، لانجاز أحد المشاريع السياحية وانه يوجد امكانيات للسياحة والطبيعية في المنطقة التي تتوفر على عديد الوحدات الفندقية وعلى عديد المواقع الجذابة.
وأضاف الطرابلسي" أن عديد المؤشرات الاقتصادية وخاصة السياحية تحتاج الى المزيد من الوقت لتتحسين بشكل أفضل على غرار سعر صرف الدينار" مشيرا الى ان الوزارة تعكف على تطوير السياحة الشتوية لجلب المزيد من السياح.
وكشف الى ان السوق الروسية فقزت الى المرتبة الثانية من حيث عدد الوافدين الى تونس كما ان السوق الفرنسية شهدت تحسنا الى جانب استمرار السوق الجزائرية في دعم الوجهة التونسية.

  
  
     
  
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Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
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Mali 7 3 2 1 0 4
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