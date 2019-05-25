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تونس تحتفي بيوم إفريقيا

Samedi 25 Mai 2019

Samedi 25 Mai 2019
وات - بمناسبة احتفالها اليوم السبت مع بقية الشعوب والدول، بيوم إفريقيا، جدّدت تونس فخرها واعتزازها لانتمائها لهذه القارة الواعدة، مؤكدة على المكانة المتميزة التي تحظى بها القارة الإفريقية ضمن أولويات سياستها الخارجية.

كما جدّدت بالمناسبة، "العزم على مواصلة الإسهام الفاعل في تمتين روابط التضامن والتعاون المشترك، بُغية تحقيق التكامل الإفريقي المنشود وتوطيد مقوّمات السلم والأمن والإستقرار في كافة أرجاء القارة"، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.


وشددت تونس باعتبارها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية ومن بعدها الإتحاد الإفريقي، على "أهمية تجسيد طموحات الشعوب الإفريقية في الرقيّ والإزدهار والتنمية الشاملة وفقا للأهداف الطموحة لأجندة 2063".

  
  
     
  
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