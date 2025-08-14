مجدي الكرباعي: وفاة قاصر في سجن الأحداث بايطاليا
كشف الناشط بالمجتمع المدني في إيطاليا مجدي الكرباعي، اليوم الخميس 14 أوت، عن وفاة الشاب التونسي القاصر دانيلو الرياحي، البالغ من العمر 17 سنة، داخل سجن الأحداث في تريفيزو.
تفاصيل الحادثة
وفق ما نشره الكرباعي، فإن الضحية، وهو قاصر غير مصحوب، دخل السجن قبل أيام قليلة إثر اعتقاله في مدينة فيتشنزا. ليلة الأحد إلى الاثنين، حاول الانتحار شنقًا باستخدام سروال جينز داخل زنزانته، حسب ما أفادت به السلطات الإيطالية.
تدخل الحراس والطبيب مكّن من إنقاذه مؤقتًا، لكنه نُقل إلى العناية المركزة حيث ظلّ في حالة حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من 48 ساعة.
