فرنسا: تفشّي داء "الليستريات" ووفاة شخصين

وكالات - أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية عن وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين بداء "الليستريات"، وهو مرض بكتيري ينتقل عبر الغذاء، في ما وصفته وسائل الإعلام بـ"فضيحة صحية". وأوضحت الوزارة أنّ الإصابات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية معيّنة، مشيرة إلى أنّ منتجات هذه الشركة قد تم سحبها من الأسواق على وجه السرعة.



تحذيرات للفئات الأكثر عرضة



إجراءات عاجلة وسحب منتجات



احتمالية تلوث الحليب المبستر



انتقادات لغياب الشفافية



دعت السلطات خصوصًاإلى الانتباه لأعراض الحمى، الصداع وآلام العضلات، مؤكدة أنّ المرض يمكن أن يتخذ مسارًا خطيرًا وأن فترة الحضانة قد تمتد حتىبحسب إذاعة، تم سحب نحومن الجبن من الرفوف، بعد أن أظهرت التحقيقات صلة محتملة بين الإصابات ومصنع جبن في مقاطعة كروز. وكان المصنع قد سحب منتجات ملوثة في جوان الماضي، وأغلق خط الإنتاج المشتبه به، معأشار خبراء، من بينهم برونو ميغاربان، رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى لاريبوازيير، إلى أن البكتيريا قد تنمو حتى بعد، إما عبر تلوث مباشر للغذاء أو المواد الخام أو لخط الإنتاج، محذرين من أن البكتيريا يمكن أن تتكاثر حتى داخلمن جانبها، اعتبرتأن غياب الشفافية والعقوبات الرادعة سمح بوقوع هذه الفضيحة، مشيرة إلى أن "الليستيريا" تُعدنتيجة التسمم الغذائي في فرنسا.