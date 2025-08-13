Babnet   Latest update 22:15 Tunis

فرنسا: تفشّي داء "الليستريات" ووفاة شخصين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689ce3e7d16049.43149836_jhqnpkmfoeigl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 13 Août 2025 - 20:12
      
وكالات - أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية عن وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين بداء "الليستريات"، وهو مرض بكتيري ينتقل عبر الغذاء، في ما وصفته وسائل الإعلام بـ"فضيحة صحية". وأوضحت الوزارة أنّ الإصابات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية معيّنة، مشيرة إلى أنّ منتجات هذه الشركة قد تم سحبها من الأسواق على وجه السرعة.

تحذيرات للفئات الأكثر عرضة


دعت السلطات خصوصًا النساء الحوامل وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة إلى الانتباه لأعراض الحمى، الصداع وآلام العضلات، مؤكدة أنّ المرض يمكن أن يتخذ مسارًا خطيرًا وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.


إجراءات عاجلة وسحب منتجات

بحسب إذاعة "فرانس أنفو"، تم سحب نحو 40 صنفًا من الجبن من الرفوف، بعد أن أظهرت التحقيقات صلة محتملة بين الإصابات ومصنع جبن في مقاطعة كروز. وكان المصنع قد سحب منتجات ملوثة في جوان الماضي، وأغلق خط الإنتاج المشتبه به، مع زيادة الفحوصات الصحية 100 ضعف.

احتمالية تلوث الحليب المبستر

أشار خبراء، من بينهم برونو ميغاربان، رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى لاريبوازيير، إلى أن البكتيريا قد تنمو حتى بعد البسترة، إما عبر تلوث مباشر للغذاء أو المواد الخام أو لخط الإنتاج، محذرين من أن البكتيريا يمكن أن تتكاثر حتى داخل الثلاجة.

انتقادات لغياب الشفافية

من جانبها، اعتبرت منظمة فود ووتش فرنسا أن غياب الشفافية والعقوبات الرادعة سمح بوقوع هذه الفضيحة، مشيرة إلى أن "الليستيريا" تُعد ثاني أكثر أسباب الوفاة نتيجة التسمم الغذائي في فرنسا.


