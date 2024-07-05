انتحار مهاجر تونسي في سجن بمدينة فيرنزا الايطالية

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افاد الخميس 4 جويلية، النائب السابق مجدي الكرباعي بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في السجون الايطالية لمهاجر تونسي يبلغ من العمر 20 سنة.

وقال الكرباعي انه وحسب السلطات الايطالية فان الضحية أقدم على الانتحار داخل سجن Sollicciano بمدينة "فيرنزا " مشيرا الي نشوب احتجاجات داخل السجن اثر هذه الحادثة.



وتابع الكرباعي قائلا "هذه عملية الانتحار عدد 52 في جميع السجون الإيطالية و تقريبا 4 بالنسبة لجنسيات التونسية، وضعية كارثية حقا هذا كله في ظل غياب السلط المعنية التونسية و غياب الإحاطة بهذه الظاهرة".



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