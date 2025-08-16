Babnet   Latest update 17:13 Tunis

منطقة شربان التابعة لولاية مهدية سجلت هطول 35 مليمترا من الأمطار خلال الساعات الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025 - 17:13
      
سجلت محطات قياس الأمطار  التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي  هطول 35 مليمترا من الأمطار ، السبت، في منطقة شربان التابعة لولاية المهدية في حين تلقت منطقة الوسلاتية من ولاية القيروان 22 مليمترا.
وتأتي الكميات المسجلة ما بين الساعة السابعة والرابعة بعد زوال السبت، إثر تحذير أصدره المعهد بشأن إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال ومحليا الوسط وبالجنوب الشرقي،  تكون هذه الأمطار أحيانا غزيرة، خاصّة، بجهات الوطن القبلي وزغوان والقيروان والساحل وصفاقس
وشهدت  منطقة العامرة التابعة لولاية صفاقس نزول 24 مليمترا والحنشة 19 مليمترا ، إلى جانب كميات أقل بكل  من بوغرارة وساقية الزيت وعقارب والغرابة ، علما وأن المعهد سجل كميات أقل ببعض المناطق التابعة لولاية بن عروس وزغوان وسوسة والمنستير.

يشار إلى أن المعهد، توقع ترواح كميات الأمطار بين 20 و 40 ميليمرا إلى جانب هبوب رياح مؤقتا قويّة أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز 80 كلم في الساعة، تكون في شكل هبّات.


 
 


