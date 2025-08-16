منطقة شربان التابعة لولاية مهدية سجلت هطول 35 مليمترا من الأمطار خلال الساعات الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت محطات قياس الأمطار التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي هطول 35 مليمترا من الأمطار ، السبت، في منطقة شربان التابعة لولاية المهدية في حين تلقت منطقة الوسلاتية من ولاية القيروان 22 مليمترا.

وتأتي الكميات المسجلة ما بين الساعة السابعة والرابعة بعد زوال السبت، إثر تحذير أصدره المعهد بشأن إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال ومحليا الوسط وبالجنوب الشرقي، تكون هذه الأمطار أحيانا غزيرة، خاصّة، بجهات الوطن القبلي وزغوان والقيروان والساحل وصفاقس

وشهدت منطقة العامرة التابعة لولاية صفاقس نزول 24 مليمترا والحنشة 19 مليمترا ، إلى جانب كميات أقل بكل من بوغرارة وساقية الزيت وعقارب والغرابة ، علما وأن المعهد سجل كميات أقل ببعض المناطق التابعة لولاية بن عروس وزغوان وسوسة والمنستير.

