نقل تونس: فتح محضر في حادث تهشيم بلور احدى الحافلات الجديدة

قالت شركة نقل تونس مساء السبت في بلاغ لها انها تولت فتح محضر في حادثة تهشيم بلور حافلة تابعة لها في على مستوى منطقة سيدي حسين بالعاصمة .



واضافت الشركة انه تم تقديم تسجيلات كاميرات المراقبة الى الوحدات الأمنية لاعتمادها في البحث مشددة على أنها متمسكة بحقها القانوني في ما لحق ممتلكاتها من ضرر وستتولى تتبع المخربين قضائيا.



ووفق البلاغ تعرّضت حافلة جديدة إلى الرشق بالحجارة اليوم السبت على الساعة الرابعة و50 دق على مستوى سيدي حسين، حيث تعمّد شاب رشق حافلة الخط 34 أ بالحجارة بعد النزول منها عندما كانت متجهة إلى وسط العاصمة، ممّا تسبّب في تهشيم بلّور من الحجم الكبير.وقبل يومين تعرضت احدى عربات المترو رقم 4 الى تخريب بعد اشعال مجموعة من الأطفال المشاغبين، كانت على متن المترو بين محطتي "المنصف باي" و"سليمان كاهية"، النار في أوراق ثم إلقاؤها بين الكراسي ممّا تسبّب في حرق جزء من أرضية العربة وإتلاف الأسلاك الكهربائية المركزة تحت الكراسي مما احدث حالة من الهلع في صفوف المسافرين.