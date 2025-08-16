Babnet   Latest update 23:03 Tunis

نقل تونس: فتح محضر في حادث تهشيم بلور احدى الحافلات الجديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1005a65fb11.08717694_ngmqfhelipkjo.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Samedi 16 Août 2025
      
قالت شركة نقل تونس مساء السبت في بلاغ لها انها تولت فتح محضر في حادثة تهشيم بلور حافلة تابعة لها في على مستوى منطقة سيدي حسين بالعاصمة .

واضافت الشركة انه تم تقديم تسجيلات كاميرات المراقبة الى الوحدات الأمنية لاعتمادها في البحث مشددة على أنها متمسكة بحقها القانوني في ما لحق ممتلكاتها من ضرر وستتولى تتبع المخربين قضائيا.



ووفق البلاغ  تعرّضت حافلة جديدة إلى الرشق بالحجارة اليوم السبت على الساعة الرابعة و50 دق على مستوى سيدي حسين، حيث تعمّد شاب رشق حافلة الخط 34 أ بالحجارة بعد النزول منها عندما كانت متجهة إلى وسط العاصمة، ممّا تسبّب في تهشيم بلّور من الحجم الكبير.
وقبل يومين تعرضت احدى عربات المترو رقم 4 الى تخريب بعد اشعال مجموعة من الأطفال المشاغبين، كانت على متن المترو بين محطتي "المنصف باي" و"سليمان كاهية"، النار في أوراق ثم إلقاؤها بين الكراسي ممّا تسبّب في حرق جزء من أرضية العربة وإتلاف الأسلاك الكهربائية المركزة تحت الكراسي مما احدث حالة من الهلع في صفوف المسافرين.


السبت 16 أوت 2025 | 22 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:09
12:31
05:37
04:02
تونس
