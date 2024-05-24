جريمة قتل بشعة... لهذا السبب

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تمكن أمس الخميس 23 ماي 2024؛ أعوان الحرس الوطني بمجاز الباب من القبض على كهل أقدم على قتل شاب طعنا بموس اثر خلاف نشب بينهما بسبب مكان رعي الأغنام بجهة تستور من ولاية باجة .



وقد تم حجز أداة الجريمة وهي موس بوسعادة ،كما تم نقل متضرر ثاني الى المستشفى تم الأعتداء عليه بهراوة على مستوى الرأس خلال تدخله للدفاع عن الهالك وقد وصفت حالته بالحرجة ....

