4 أفريل المقبل ..النظر في قضية مرفوعة ضد حاتم العشي

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نظرت يَوم أمس الخميس 15 مارس 2024 الدائرة الجناحية المُختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس في القضيّة المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد المتّهم فيها وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي وفق ما أفاد به مرصد رقابة..



هذَا وحضر المُكلف العام بنزاعات الدولة بعد دعوته رسميّا من قِبل مرصد رقابة، وطلب التّأخير ليقع تحديد يوم 4 أفريل المُقبل موعدا للجلسة. كمَا وافقت هيئة المحكمة على طلب القيام بالحقّ الشخصيّ الذي تقدّم به المَرصد.





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يُذكَر أنّ مرصد رقابة أودع شكاية لدى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب مصالح مؤكدة وشبهات فساد مُتعلقة بالوزير الأسبق أملاك الدولة حاتم العشي في ملف مشروع "مدينة تونس الرياضية" لمجموعة بوخاطر الإماراتية بتاريخ 17 أوت 2022.



