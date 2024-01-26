حريق هائل بمستودع الحجز الديواني بغار الدماء يأتي على كمية كبيرة من البنزين المهرب وعدد من السيارات المحجوزة

اندلع الجمعة 26 جانفي، حريق هائل بمستودع الحجز الديواني بحي الزهور من مدينة غار الدماء وقد أتت النيران على كمية كبيرة من البنزين المهرب المحجوز وعدد من السيارات المحجوزة وأغراض أخرى .

وتمكنت فرق الأطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره ووصوله للمساكن المجاورة وذلك بعد حوالي 3 ساعات من تدخلها.



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