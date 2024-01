"Pour un Renouveau du Football Tunisien : La Nécessité de Changements Profonds"

Leith Lakhoua



Depuis son accession à la présidence de la Fédération Tunisienne de Football en 2012, Wadie Jary a été une figure centrale dans le monde du football tunisien. Toutefois, la fin de l'année 2023 a marqué un tournant sombre avec son placement en détention, suite à des allégations de corruption. Cette situation a projeté une lumière crue sur les problématiques structurelles affectant le football en Tunisie.





Les pratiques de Jary, consistant à utiliser la menace d'intervention de la FIFA pour bloquer toute tentative d'amélioration par le ministère du Sport, ont plongé le football tunisien dans une crise sans précédent. Ces agissements ont non seulement sapé les efforts de réforme, mais ont également conduit à l'isolement de la Tunisie sur la scène footballistique internationale, avec des conséquences néfastes pour la réputation et les performances des équipes nationales.



Face à cette impasse, la solution semble être une refonte totale de la Fédération Tunisienne de Football. Cette transformation implique un changement complet de son bureau, l'embauche d'un entraîneur étranger professionnel et une réévaluation de l'équipe nationale. Ces mesures, bien que radicales, sont cruciales pour le renouveau du football tunisien.



Le président Kaies Saied, en tant que figure de proue de la nation, devrait faire de cette réforme une priorité. La représentativité et l'image de marque du pays sur la scène internationale, incarnées par l'équipe nationale, sont en jeu. Ce défi, aussi crucial que la lutte contre la corruption, nécessite une intervention déterminée pour redorer le blason du football tunisien et restaurer la fierté nationale.