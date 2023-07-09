مطار تونس قرطاج: حجز 1.6 كغ من الذهب لدى عائلة من جنسية دولة مجاورة قادمة من الخارج!!

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة التفتيش الأمني بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من ضبط عائلة متكونة من 04 أفراد من جنسية إحدى الدول المجاورة قادمين من دولة أجنبية بحوزتهم كمية من المعدن الأصفر تقدر بحوالي 1.6 كغ مقسمة فيما بينهم.



وتم، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، إحالة الموضوع لدى المصالح الديوانية بالمطار لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.