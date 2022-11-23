القضاء يصدر حكمه بخصوص صفحة "المارد التونسي لتطهير وزارة الداخلية"


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 18:20 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قضت مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 20222 هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعدم سماع الدعوى في حق مؤسسي صفحة" المارد التونسي لتطهير الداخلية" الذين اتهموا بنشر اخبار تستهدف قيادات بالداخلية من بينهم وزير داخلية سابق عبر صفحة "المارد التونسي لتطهير وزارة الداخلية ".
وسبق للمتهمبن ان اودعوا السجن الا انه تم لاحقا الافراج عنهم والابقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضية.

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