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رفيق عبد السلام " الطبوبي تخمر وعبير موسى دموية والغنوشي يدعو سعيد الى الرشد"‎

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 14:44 قراءة: 0 د, 39 ث
قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار عبر امواج اذاعة "اي اف ام"رفيق عبد السلام ان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي" تخمر شوية" في علاقة بملف الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي وباتهام حركة النهضة".

من جانب اخر قال رفيق عبد السلام ان عبير موسي مرأة دمويّة مضيفا "عبير موسي لازم تحمد ربي و تحمد الثورة بأنّها تعبّر على نفسها بالشكل هذا".
واكد رفيق عبد السلام ان هنك من يدفع برئيس الجمهورية لعقد مجلس امن قومي حول ملف الجهاز السري


من ناحية أخرى قال رفيق عبد السلام أن راشد الغنوشي بعث بالرّسالة لرئيس الجمهوريّة بصفته رئيس المجلس و رئيس النهضة".

وتابع رسالة راشد الغونشي دعوى إلى الرّشد و التوافق .. و لن الزمخشرية ما تمشيش في السياسية.



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