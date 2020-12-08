أسامة الصغير يتهم "دواعش الحداثة" بالاعتداء عليه وتهشيم سيارته

باب نات -

احتجّت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم أمام مقر البرلمان على التصريحات الأخيرة للنائب محمد العفاس "المسيئة للمرأة".وتعرض النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير للعنف الشديد من قبل بعض انصار الجمعية.ونشر اسامة الصغير فيديو اتهم فيها المحتجّين بتهشيم سيارته عند دخوله مقر البرلمان، مضيفا " ناس جاية تتظاهر ضد العنف باستعمال العنف".كما حمل اسامة الصغير انصار الجمعية مسؤولية الاحداث.