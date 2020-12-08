   Najet - عيون القلب  

أسامة الصغير يتهم "دواعش الحداثة" بالاعتداء عليه وتهشيم سيارته

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 12:45 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - احتجّت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم أمام مقر البرلمان على التصريحات الأخيرة للنائب محمد العفاس "المسيئة للمرأة".
وتعرض النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير للعنف الشديد من قبل بعض انصار الجمعية.
ونشر اسامة الصغير فيديو اتهم فيها المحتجّين بتهشيم سيارته عند دخوله مقر البرلمان، مضيفا " ناس جاية تتظاهر ضد العنف باستعمال العنف".
كما حمل اسامة الصغير انصار الجمعية مسؤولية الاحداث.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216507

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 14h 35m |           
اين الامن واين الامن الرئاسي المكلّف بحراسة و حماية مقر البرلمان؟على الحكومة التحقيق في الحادثة،واخذ التجراءات اللّازمة

Ryan81  ()  |Mardi 08 Decembre 2020 à 13h 31m |           
بتواطؤ أمني مفضوح ، عصابات النقابات البنعلية الأمنية تبث الفوضى



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 | 23 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:18 07:20 05:47
15°
 20° % 51 :الرطــوبة
تونــس 12°
9.8 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1215°-1015°-916°-1217°-12
  • Avoirs en devises
    22125,4

  • (7 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,30615 DT        1$ =2,72534 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 dec)   1664,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة