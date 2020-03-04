في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي بعد اقتحامها منصّة رئاسة المجلس ومقاطعتها كلمة الغنوشي

Mercredi 04 Mars 2020



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باب نات

- انسحبت صباح الأربعاء 4 مارس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأعضاء كتلتها من الجلسة العامة بالبرلمان بعد أن فشلت في دفع رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى رفع الجلسة نهائيا.وبمجرّد دخول رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لتسلّم رئاسة الجلسة عادت عبير موسي وجماعتها إلى قبة المجلس وقامت باقتحام المكان المخصص لرئيس المجلس وقاطعت كلمته هي تصرخ مطالبة رئاسة المجلس بإصدار بيان يجرّم ما اعتبرته تكفيرا في مداخلة النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في جلسة الثلاثاء 3 مارس.وقد أثارت تصرّفات عبير موسي حفيظة نواب المجلس الذين رفعوا شعار ديقاج وذلك بعد ان أعلن راشد الغنوشي رفع الجلسة اثر التصويت على مشروع قانون تم مناقشته.وكان عدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر عمدوا إلى محاولة إيقاف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والتشبث بافتكاك اعتذار رسمي من رئاسة البرلمان حول ما اعتبروه تكفيرا لهم في الجلسة العامة البارحة، وأن عملية تدافع حصلت أثناء تنقل رئيس المجلس من مكتبه الخاص إلى قاعاة الجلسات العامة مرورا بالبهو أين اعترضته عبير موسي ونوابها.