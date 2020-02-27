سامية عبو: كان عبير موسي شجاعة بالرسمي... تنحي تصويرة بورقيبة و تحط تصويرة بن علي

Jeudi 27 Février 2020
قراءة: 0 د, 43 ث
باب نات - تحدّت النائبة عن التيار الديمقراطي عبير موسى في مداخلتها عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الخميس رئيسة كتلة الحزب الحر الدستوري عبير موسى ان تضع صورة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عوض صور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
واضافت سامية عبو " عبير موسى اشعرتني بقلق كبير عندما تحدثت عن التعذيب في وقت يشهد العالم بان التعذيب في عهد بن علي كان منهجا وممارسة".
وتابعت سامية عبو" عبير موسى لم تعترف بانها كانت مرتزقة وكانت تعمل تحت حساب عائلة حاكمة وعندما تتحدث عن الفساد والتعذيب لا يمكن ان اصدقها تماما مضيفة "عليها ان تكون منسجمة مع نفسها".
وتابعت سامية عبو " عبير موسى لا تريد من المعارضة ان تصلح البلاد بل ان تختطف السلطة من ايدي من تراهم منظومة جديدة لاعادتنا الى فترة سوداء في تاريخنا".
باب نات - تحدّت النائبة عن التيار الديمقراطي عبير موسى في مداخلتها عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الخميس رئيسة كتلة الحزب الحر الدستوري عبير موسى ان تضع صورة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عوض صور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
واضافت سامية عبو " عبير موسى اشعرتني بقلق كبير عندما تحدثت عن التعذيب في وقت يشهد العالم بان التعذيب في عهد بن علي كان منهجا وممارسة".
وتابعت سامية عبو" عبير موسى لم تعترف بانها كانت مرتزقة وكانت تعمل تحت حساب عائلة حاكمة وعندما تتحدث عن الفساد والتعذيب لا يمكن ان اصدقها تماما مضيفة "عليها ان تكون منسجمة مع نفسها".
وتابعت سامية عبو " عبير موسى لا تريد من المعارضة ان تصلح البلاد بل ان تختطف السلطة من ايدي من تراهم منظومة جديدة لاعادتنا الى فترة سوداء في تاريخنا".
1 de 1 commentaires pour l'article 198779
En continu
- 07:51 ليلة الخميس الطويلة...
نزول جمرة الماء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:39
|18:13
|15:42
|12:39
|06:54
|05:28
|
18°
|18°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|18°-10
|20°-10
|24°-9
|23°-11
|23°-10
Follow @babnet_Tunisie
(108 288) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 53 729) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 392) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 168) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 541) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 920) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 565) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 369) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 029) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 293) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 817) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 812) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 538) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 150) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 119) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 717) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا''
( 34 626) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 357) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 32 793) ذكرى الشابي تهدد بفضخ عمها علاء ال
( 32 600) السيرة الذاتية لفتحي بالحاج المقت
Par:volcano (France )
Sur: على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد أن ذكّرها الياس الغربي بانتهاكات بن علي وبأن المكّي لم يكن وزيرا عند وفاة الدبوسي