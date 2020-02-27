Radio Babnet Tunisie  Om Kalthoum - فكروني   

سامية عبو: كان عبير موسي شجاعة بالرسمي... تنحي تصويرة بورقيبة و تحط تصويرة بن علي

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
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باب نات - تحدّت النائبة عن التيار الديمقراطي عبير موسى في مداخلتها عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الخميس رئيسة كتلة الحزب الحر الدستوري عبير موسى ان تضع صورة الرئيس السابق زين العابدين بن علي عوض صور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

واضافت سامية عبو " عبير موسى اشعرتني بقلق كبير عندما تحدثت عن التعذيب في وقت يشهد العالم بان التعذيب في عهد بن علي كان منهجا وممارسة".


وتابعت سامية عبو" عبير موسى لم تعترف بانها كانت مرتزقة وكانت تعمل تحت حساب عائلة حاكمة وعندما تتحدث عن الفساد والتعذيب لا يمكن ان اصدقها تماما مضيفة "عليها ان تكون منسجمة مع نفسها".

وتابعت سامية عبو " عبير موسى لا تريد من المعارضة ان تصلح البلاد بل ان تختطف السلطة من ايدي من تراهم منظومة جديدة لاعادتنا الى فترة سوداء في تاريخنا".


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198779

Mnasser57  (Austria)  |Jeudi 27 Février 2020 à 14h 27m |           
المرا ماليها الا المرا
خليها تطلعلها عينيها وتروض لنا هالجادورة الهايجة



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