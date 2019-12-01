سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء اليوم في برنامج وحش الشاشة...

Dimanche 01 Decembre 2019
باب نات - علّق النائب سعيد الجزيري على ظهوره المنتظر مساء الأحد في برنامج وحش الشاشة وقال الجزيري في برنامج منبر الأئمة صباح الأحد على اذاعة القرأن أن على كلّ صاحب موقف أن لا يترك منابر الاعلام فارغة ان كان صاحب حقّ... وعليه أن يصدح بموقفه ... قائلا ''اذا زمن السباع ولى ... فارقص للقرد في زمانه'' .
وكان تعليق الجزيري ردّا على أئمة يتحاشون حظور برنامجه ''منبر الأئمة'' الذي يناقش خطب أئمة الجمعة ... ويتغيب أكثرهم عن الحظور ...
وفي تعليق على برنامج وحش الشاشة تمنى أن لا يقوم سمير الوافي بصنصرة بعض مواقفه ...
من ناحيته علّق الوافي بالتدوينة التالية: "أغرب حلقة مع أغرب شخصية...ستفاجئكم شخصية النائب سعيد الجزيري...الشيخ الضامر والمتشدد والضحوك والمتشنج والمستفز والمقعار والمتعب...في حلقة أرهقتني وأذهلتني..." وأضاف الحلقة ستكون “غريبة وعجيبة ومختلفة ومرهقة…وذلك بسبب ضيفها..”
وتابع الوافي : “الشيخ الجزيزي كان مثيرا أكثر مما تصورنا وانتظرنا…وصنع حضوره فرجة كادت تخرج عن السيطرة…والحمد لله أن برنامجي ليس مباشرا…”
وكان تعليق الجزيري ردّا على أئمة يتحاشون حظور برنامجه ''منبر الأئمة'' الذي يناقش خطب أئمة الجمعة ... ويتغيب أكثرهم عن الحظور ...
وفي تعليق على برنامج وحش الشاشة تمنى أن لا يقوم سمير الوافي بصنصرة بعض مواقفه ...
من ناحيته علّق الوافي بالتدوينة التالية: "أغرب حلقة مع أغرب شخصية...ستفاجئكم شخصية النائب سعيد الجزيري...الشيخ الضامر والمتشدد والضحوك والمتشنج والمستفز والمقعار والمتعب...في حلقة أرهقتني وأذهلتني..." وأضاف الحلقة ستكون “غريبة وعجيبة ومختلفة ومرهقة…وذلك بسبب ضيفها..”
وتابع الوافي : “الشيخ الجزيزي كان مثيرا أكثر مما تصورنا وانتظرنا…وصنع حضوره فرجة كادت تخرج عن السيطرة…والحمد لله أن برنامجي ليس مباشرا…”
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Par:ahmed01 (France )
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