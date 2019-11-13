عبد اللطيف العلوي: النهضة نجحت في الخروج من الطوق الذي فرضه عليها التيار وحركة الشعب

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تصريح لقناة الزيتونة ان حركة النهضة نجحت في الخروج من الطوق الذي فرضه عليها التيار الديمقراطي وحركة الشعب".
واضاف العلوي " لقد قمنا بالتصويت لراشد الغنوشي لاعتبارات اساسية وصوتنا بورقة بيضاء بالنسبة لنائب الرئيس سميرة الشواشي وهي من قلب تونس".
وتابع عبد اللطيف العلوي "حركة الشعب والتيار الديمقراطي مواقفهما معادية لنا ولحركة النهضة".
واضاف العلوي " لقد قمنا بالتصويت لراشد الغنوشي لاعتبارات اساسية وصوتنا بورقة بيضاء بالنسبة لنائب الرئيس سميرة الشواشي وهي من قلب تونس".
وتابع عبد اللطيف العلوي "حركة الشعب والتيار الديمقراطي مواقفهما معادية لنا ولحركة النهضة".
En continu
- 15:40 عبير موسي... القصاص..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:14
|14:51
|12:11
|06:55
|05:26
|
15°
|15°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|15°-13
|19°-13
|20°-14
|18°-12
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 677) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 487) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 274) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 552) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 818) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 220) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 342) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 297) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 537) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 198) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 745) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 782) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 664) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 061) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 950) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 939) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 438) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 195) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 321) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 525) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
Par:RESA67 (France )
Sur:Tunisie: Ghannouchi élu président du Parlement