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عبد اللطيف العلوي: النهضة نجحت في الخروج من الطوق الذي فرضه عليها التيار وحركة الشعب

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تصريح لقناة الزيتونة ان حركة النهضة نجحت في الخروج من الطوق الذي فرضه عليها التيار الديمقراطي وحركة الشعب".
واضاف العلوي " لقد قمنا بالتصويت لراشد الغنوشي لاعتبارات اساسية وصوتنا بورقة بيضاء بالنسبة لنائب الرئيس سميرة الشواشي وهي من قلب تونس".
وتابع عبد اللطيف العلوي "حركة الشعب والتيار الديمقراطي مواقفهما معادية لنا ولحركة النهضة".



  
  
     
  
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