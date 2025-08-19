Babnet   Latest update 22:39 Tunis

قطاع غزة.. حصيلة جديدة لضحايا التجويع وسوء التغذية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a4e513ed2274.76987227_moqkijlfpgehn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 19 Août 2025
      
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بين البالغين خلال الساعات الـ24 الماضية جراء التجويع وسوء التغذية.

ووفقا لبيان وزارة الصحة الفلسطينة فقد ارتفعت حصيلة ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 266 قتيلا، بينهم 112 طفلا.



وفي السياق توفي الطفل الفلسطيني عبد الله أبو زرقة البالغ من العمر 5 أعوام والذي انتشر له فيديو يردد عبارته المؤلمة "أنا جعان"، بعد تدهور حالته الصحية في أحد مستشفيات تركيا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن وفاة الطفل جاءت نتيجة النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل غزة وتأخر خروجه للعلاج.

هذا ويعاني أكثر من مليون طفل دون سن 18 عاما في قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء، بينما يهدد سوء التغذية حياة 40 ألف رضيع ما دون العام و250 ألف طفل دون الخامسة.

من جانبه، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السلطات الإسرائيلية بتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض، ومنع إدخال اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الأساسية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أمس الاثنين بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قاع غزة إلى 62.064 قتيلا و156.573 إصابة منذ الـ7 من أكتوبر للعام 2023.


