بوتين: القمة مع ترامب جرت في أجواء بناءة

Publié le Samedi 16 Août 2025 - 13:21
      
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقب مباحثاتهما التاريخية في ألاسكا، أنها جرت في أجواء بناءة ومحترمة.
كما أشاد بجهود الرئيس الأمريكي للإسهام في تحقيق التسوية بأوكرانيا، معربا عن أمله بألا تحاول كييف ودول أوروبية تعطيل التقدم المُحققِ من خلال الاستفزازات. من جهته، وصف ترامب الاجتماع مع بوتين بالمثمر للغاية، مشيرا إلى تطرق الجانبين إلى ملفات مهمة ومتعددة.


