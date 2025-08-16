بوتين: القمة مع ترامب جرت في أجواء بناءة

"نهارك سعيد، جاري العزيز يسرني أن أراك بصحة جيدة".. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول تصريح له بعد لقاء القمة التاريخي مع نظيره الأمريكي، يؤكد أن المباحثات جرت في أجواء موضوعية وبناءة للغاية.#روسيا #الولايات_المتحدة #ترامب #بوتين #قمة_ألاسكا #ترند #اكسبلور pic.twitter.com/vjNjavPS4C — RT Arabic (@RTarabic) August 15, 2025

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقب مباحثاتهما التاريخية في ألاسكا، أنها جرت في أجواء بناءة ومحترمة.كما أشاد بجهود الرئيس الأمريكي للإسهام في تحقيق التسوية بأوكرانيا، معربا عن أمله بألا تحاول كييف ودول أوروبية تعطيل التقدم المُحققِ من خلال الاستفزازات. من جهته، وصف ترامب الاجتماع مع بوتين بالمثمر للغاية، مشيرا إلى تطرق الجانبين إلى ملفات مهمة ومتعددة.