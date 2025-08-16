Babnet   Latest update 23:03 Tunis

هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل.. أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0f895106343.10138992_kpjfoilgnhemq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 16 Août 2025 - 22:30 قراءة: 1 د, 43 ث
      
دعت هيئة الأركان الإيرانية واشنطن وتل أبيب إلى الكف عما وصفته بـ"التآمر والعداء" ضد طهران، محذرة من أن أي "مغامرة عسكرية" أو "خطأ في الحسابات" سيقابل برد أقسى منه في أي وقت مضى.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الأركان يوم السبت: "إن الاستكبار العالمي لم يتعلم الدرس من هزائمه المتكررة، وبعد 46 عاما عاد مرة أخرى، بالتعاون مع الكيان الصهيوني المزيّف والوحشي وقاتل الأطفال، وهو أداته وذراعه في المنطقة، لشن عدوان جديد ضد إيران الإسلامية. غير أن هذه المؤامرة الآثمة، وبشهادة خبراء ومحللين وساسة، لم تجلب لهم سوى الهزيمة المذلة والعار والانكسار".



وأضاف البيان: "إن تاريخ الثورة الإسلامية المشرق قد سجل في مسيرته الزاخرة فصولا ذهبية من الإيمان الراسخ والغيرة الفريدة للإيرانيين في صناعة الملاحم والانتصارات المشرّفة، لتكون عبرة دائمة للطغاة وأركان نظام الهيمنة، إذ أثبت هذا الشعب بقيادته الحكيمة والشجاعة أن لا قوة قادرة على إخضاعه بلغة التهديد والابتزاز".

واختتمت هيئة الأركان بيانها بتحذير لواشنطن وتل أبيب، قائلة: "نوجه إنذارا جديدا وحازما إلى أمريكا المجرمة والشريرة والكيان الصهيوني الوحشي بضرورة التوقف عن التآمر والعداء ضد إيران القوية والمنيعة"، محذّرة من أنه "في حال أي خطأ في الحسابات أو مغامرة شيطانية، فإن ما أدى إلى ضبط النفس وحال دون تنفيذ عمليات واسعة خلال حرب لـ12 يوما المفروضة لن يتكرر، بل سيواجه المعتدون مفاجآت وإجراءات أشد وقعا وأعنف ردا منها في أي وقت مضى".

يذكر أن ما يعرف بنزاع "الـ 12 يوما" بين إسرائيل وإيران، كان قد اندلع فجر يوم الجمعة 13 جوان 2025، وتمثّل في أكبر مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين، حيث بدأت إسرائيل بضربات جوية على مواقع إيرانية واغتيال قياديين عسكرين وعلماء نوويين، فردت طهران بهجمات صاروخية ومسيّرة واسعة النطاق على الأراضي الإسرائيلية.

وفي 22 جوان 2025، شنت القوات الجوية والبحرية الأمريكية هجمات على ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية هي فوردو، ونطنز، وأصفهان، إذ أكد الرئيس الأمريكي أن هذه الضربات عطلت برنامج إيران النووي وألحقت أضرارا بالغة بالمواقع. في حين ردت إيران بشن هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في قاعدة "العديد" الجوية في قطر، وأفادت التقارير أنه لم تقع إصابات بين القوات الأمريكية في هذا الهجوم.

وانتهى التصعيد بإعلان ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 24 جوان 2025.


