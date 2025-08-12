<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689b09237bdf14.71917164_jfmlenhiokqpg.jpg width=100 align=left border=0>

حذر عضو لجنة الدفاع في الدوما أندريه كوليسنيك، الناتو من عواقب وخيمة في حال شن أي هجوم على إقليم كالينينغراد، مشدداً على أن موسكو تتعامل مع أي تهديد لهذا الإقليم بجدية تامة.



وأوضح كوليسنيك في تصريح لوكالة "لينتا" الروسية: "لقد مضت سنوات عديدة، وما زال إقليم كالينينغراد يشكل مصدر قلق كبير للناتو. وفي حال شن أي هجوم غربي على الإقليم، فلن تبقى في العواصم الأوروبية آثارٌ للحياة، ولا حتى آثار كيميائية أو نووية بعد الرد الروسي. لذلك، يجب التوقف عن إصدار مثل هذه التصريحات الاستفزازية، لأنها قد تقود إلى كارثة لا يمكن التراجع عنها".

