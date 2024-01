2024 sera une année des élections dans plus de 30 pays y compris la Tunisie.

Nous sommes toujours confronts un monde en dsarroi, en bouleversement et en conflit.





...



La sensation de dsordre nest pas nouvelle, ni mme son acclration. Mais chaque anne, lrosion des normes internationales actuelles est plus marque et les vnements deviennent plus imprvisibles. Le monde est de plus en plus dcentralis, diversifi et multidimensionnel.



Cette fois-ci, cependant, toute analyse dpend de lnorme point dinterrogation que reprsente la srie intense dlections qui faonneront lanne venir. Avec des hostilits gnralises en Ukraine, en Palestine, au Soudan ou au Ymen, nous assistons aux conflits les plus actifs jamais vus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Limpact mutuel des diffrents conflits arms et des rsultats des plus de 30 lections inscrites au calendrier dterminera lagenda gopolitique des mois venir :



4 fvrier Élections prsidentielles au Salvador.

8 fvrier Élections prsidentielles au Pakistan.

14 fvrier Élections prsidentielles et lgislatives en Indonsie.

25 fvrier Élections prsidentielles au Sngal.

1er mars Élections parlementaires en Iran. Les lections seront marques par lescalade des tensions au Moyen-Orient et par la profonde crise conomique et sociale qui a accru la dsaffection de la population lgard du rgime.

10 mars Élections parlementaires au Portugal.

15-17 mars Élections prsidentielles en Russie. Alors que Vladimir Poutine devrait tre rlu et maintenir son emprise sur le pouvoir jusquen 2030, la Russie se rendra aux urnes dans un contexte de multiples dfis en matire de scurit intrieure. Le retrait russe de la rgion ukrainienne de Kharkiv, l'impact de la guerre en Ukraine, l'chec du soulvement de Wagner en juin 2023 et les troubles antismites dans le Caucus du Nord en octobre pourraient contraindre Poutine utiliser le calendrier lectoral pour se lancer dans un remaniement majeur du systme politique. les dirigeants politiques et militaires.

31 mars Élections prsidentielles en Ukraine. Selon la constitution ukrainienne, les lections prsidentielles doivent avoir lieu le dernier dimanche de mars de la cinquime anne du mandat prsidentiel. Cependant, il nest pas certain quelles se poursuivront tant donn quelles sont illgales en vertu de la loi martiale, en vigueur depuis le dbut de linvasion du pays par la Russie en 2022. Le manque de fonds et lopposition du peuple ukrainien la tenue dlections en temps de guerre sont des facteurs importants.

31 mars Élections locales en Turquie.

Avril-mai Élections gnrales en Inde.

2 mai Élections locales au Royaume-Uni.

5 mai Élections gnrales au Panama.

19 mai Élections prsidentielles et lgislatives en Rpublique dominicaine.

Juin Élections prsidentielles en Mauritanie.

2 juin Élections gnrales et fdrales au Mexique.

​ 6-9 juin Élections au Parlement europen.

9 juin Élections fdrales en Belgique.

Aot Élections prsidentielles et parlementaires au Rwanda.

Septembre Élections parlementaires en Autriche.

6 octobre Élections municipales au Brsil.

9 octobre Élections gnrales et rgionales au Mozambique.

27 octobre Élections gnrales en Uruguay.

5 novembre Élections prsidentielles aux États-Unis. Le prsident sortant, Joe Biden, cherche tre rlu et, comme lancien prsident Donald Trump na pas encore t confirm comme candidat rpublicain la prsidentielle, la campagne sannonce trs polarise. Le calendrier lectoral influencera les dcisions de politique trangre de Washington.

5 novembre Élections gnrales en Gorgie.

Dcembre Élections prsidentielles en Algrie. Le pays est confront plusieurs dfis scuritaires en raison de linstabilit au Sahel et de la monte des tensions avec le Maroc au sujet du Sahara occidental. Elle joue galement un rle crucial en tant que fournisseur de gaz pour lEurope dans le contexte de la crise nergtique provoque par la guerre en Ukraine.

Dcembre Élections gnrales au Soudan du Sud.

7 dcembre Élections prsidentielles au Ghana.

Second semestre 2024 Élections prsidentielles au Venezuela.

​ En attente Élections prsidentielles et parlementaires au Sri Lanka.

En attente Élections gnrales au Tchad.

En attente Élections gnrales et rgionales en Afrique du Sud.

Et pour conclure Élections prsidentielles en Tunisie.