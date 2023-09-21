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محمد بن سلمان: "نقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل"

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 00:18 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أفاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف بن سلمان في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

...

وأكد أن القضية الفلسطينية شرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا "نحن نقترب من تحقيق هذا الشرط يوما بعد يوم".

وأشار إلى أن التقارير التي تتحدث عن توقف المحادثات السعودية مع إسرائيل ليست صحيحة.

وتأتي تصريحات بن سلمان عقب أن تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الأربعاء، بالعمل "معا"، من أجل التوصل لاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.





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