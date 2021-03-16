العلوي: لست راضيا على سلوك سيف الدين مخلوف في مطار قرطاج وتصرفاته ستكون محل نقاش داخلي‎

قال الثلاثاء 16 مارس، النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي أنه لم يكن راضيا على سلوك رئيس الإئتلاف سيف الدين مخلوف في مطار تونس قرطاج الدولي.وأضاف عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " أعترف لكم أنّني أنا أيضا لم أكن راضيا على ما حدث إجمالا، وهذا سيكون موضوع حوار داخليّ معمّق".وأكد عبد اللطيف العلوي أن سلوك سيف الدين مخلوف في مطار تونس قرطاج لا يجب أن يحجب المظالم التي يتعرض لها التونسيون جراء إجراء S17 .وكان عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة قد تحولوا عشية امس الاثنين إلى مطار تونس قرطاج لمساندة امرأة بسبب منعها من السفر كونها مدرجة في ما يعرف بقائمة "اس 17" وقد تطور الوضع اثر حصول مناوشات بين نواب الكتلة وعدد من أعوان الأمن العاملين في المطار الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد منهم بدعوة من النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج .وتم إخراج النواب المعنيين من المطار بسبب تعرض أحد الأعوان لاعتداء مادي حسب ما صرح به كاتب عام النقابة لعدد من وسائل الإعلام.