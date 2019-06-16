الحكمة درصاف القنواطي: سعيدة بالتجربة .. والتحكيم النسائي قادر على ما هو افضل

Dimanche 16 Juin 2019



وات

- اعربت الحكمة الدولية التونسية درصاف القنواطي عن سعادتها وارتياحها لنجاحها في إدارة مباراة الترجي الرياضي التونسي/النادي البنزرتي لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم مساء امس السبت بملعب رادس والتي انتهت لصالح الضيوف 2-1 .وقد دخلت الحكمة درصاف القنواطي تاريخ كرة القدم التونسية والعربية بادارتها لاول مرة لمباراة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للرجال .وفي تصريح اعلامي قالت القنواطي امس عقب اللقاء " انا راضية تماما بخصوص المردود الذي قدمته في مقابلة الترجي والبنزرتي .كانت فرصة رائعة .اتمنى بالتاكيد اعادة التجربة مرة اخرى " .واضافت " نجحت في إدارة أول مباراة لي ببطولة المحترفين.. قد يشجع ادائي المسؤولين في الجامعة وادارة التحكيم على مواصلة التجربة في مناسبات قادمة.. التحكيم النسائي قادر على ما هو افضل .. ". وشددت بالقول " كان يوما مميزا في مسيرتي التحكيمية باعتباري أول امرأة عربية تدير مباراة للرجال لحساب البطولة المحترفة. الفريقان كانا في المستوى وسهلا علي مهمة ادارة اللقاء. قبلا بقراراتي التي اعتبر انها كانت في مجملها صائبة ".