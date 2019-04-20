بعثة النجم الساحلي تحل بالقاهرة استعدادا للقاء اياب ربع نهائي كاس الكاف امام الهلال السوداني

Samedi 20 Avril 2019



وات

- حلت بعثة النجم الرياضي الساحلي صباح السبت بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل لحساب اياب الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.وكان تحول النجم الساحلي على متن طائرة عسكرية قادما من العاصمة الاماراتية ابوظبي حيث توج بكاس زايد للاندية العربية الابطال يوم الخميس الفارط على حساب الهلال السعودي 2-1.وستقام المباراة يوم الثلاثاء القادم على ملعب الجيش بالسويس بقرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي نقل المقابلة الى مصر على خلفية الاحداث السياسية التي يعيشها السودان.ويذكر ان فريق جوهرة الساحل فاز في لقاء الذهاب بالملعب الاولمبي بسوسة 3-1.