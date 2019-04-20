Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Chakli Tani Hobbak Inta  

بعثة النجم الساحلي تحل بالقاهرة استعدادا للقاء اياب ربع نهائي كاس الكاف امام الهلال السوداني

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
وات - حلت بعثة النجم الرياضي الساحلي صباح السبت بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل لحساب اياب الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وكان تحول النجم الساحلي على متن طائرة عسكرية قادما من العاصمة الاماراتية ابوظبي حيث توج بكاس زايد للاندية العربية الابطال يوم الخميس الفارط على حساب الهلال السعودي 2-1.


وستقام المباراة يوم الثلاثاء القادم على ملعب الجيش بالسويس بقرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي نقل المقابلة الى مصر على خلفية الاحداث السياسية التي يعيشها السودان.
ويذكر ان فريق جوهرة الساحل فاز في لقاء الذهاب بالملعب الاولمبي بسوسة 3-1.

  
  
     
  
festival-d7f21cea4a73747ef8542608a837e1fb-2019-04-20 11:08:55






0 de 0 commentaires pour l'article 180876



En continu

السبت 20 أفريل 2019 | 14 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:25 19:00 16:01 12:25 05:38 04:05
18°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
5.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
18°-1421°-1630°-1527°-1428°-16
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555774030|180876 744|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires