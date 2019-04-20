بعثة النجم الساحلي تحل بالقاهرة استعدادا للقاء اياب ربع نهائي كاس الكاف امام الهلال السوداني

Samedi 20 Avril 2019
وات - حلت بعثة النجم الرياضي الساحلي صباح السبت بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل لحساب اياب الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وكان تحول النجم الساحلي على متن طائرة عسكرية قادما من العاصمة الاماراتية ابوظبي حيث توج بكاس زايد للاندية العربية الابطال يوم الخميس الفارط على حساب الهلال السعودي 2-1.
وستقام المباراة يوم الثلاثاء القادم على ملعب الجيش بالسويس بقرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي نقل المقابلة الى مصر على خلفية الاحداث السياسية التي يعيشها السودان.
ويذكر ان فريق جوهرة الساحل فاز في لقاء الذهاب بالملعب الاولمبي بسوسة 3-1.
وكان تحول النجم الساحلي على متن طائرة عسكرية قادما من العاصمة الاماراتية ابوظبي حيث توج بكاس زايد للاندية العربية الابطال يوم الخميس الفارط على حساب الهلال السعودي 2-1.
وستقام المباراة يوم الثلاثاء القادم على ملعب الجيش بالسويس بقرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي نقل المقابلة الى مصر على خلفية الاحداث السياسية التي يعيشها السودان.
ويذكر ان فريق جوهرة الساحل فاز في لقاء الذهاب بالملعب الاولمبي بسوسة 3-1.
En continu
- Hier 22:53 هل نصدق السياسيين و نكذب البنك الدولي؟
- Hier 20:04 الناطق باسم حفتر: قواتنا تتقدم نحو طرابلس
- Hier 18:33 حفتر يخسر القوس الغربي من معركة طرابلس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:25
|19:00
|16:01
|12:25
|05:38
|04:05
|
18°
|18°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|18°-14
|21°-16
|30°-15
|27°-14
|28°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 60 026) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 49 130) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 48 737) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 103) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 667) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 467) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 41 771) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 675) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 491) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 40 761) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 973) عبير موسى امام القضاء
( 37 474) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 330) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 850) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 457) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 831) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 32 872) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 32 822) مريم الدباغ : أنا نهضوية ونموت عال
( 29 737) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 718) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
Par:Ettounssi (Tunisia )
Sur:فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي الفهري