الألعاب العالمية شينغدو 2025 (الكرة الحديدية): الثنائي التونسي منى الباجي وخالد بوقريبة يتوج بذهبية الزوجي مختلط في اختصاص الرمي بالدقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1867e5f35b9.56682129_lfmejinpkhgqo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 08:35 قراءة: 0 د, 29 ث
      
توج الثنائي التونسي منى الباجي وخالد بوقريبة صباح الاحد بالميدالية الذهبية لمسابقة الزوجي مختلط في اختصاص الرمي بالدقة للكرة الحديدية بعد الفوز في الدور النهائي على الثنائي التايلاندي راتشاتا خامدي ونانتاوان فوينغسانيت بنتيجة 10-9 ضمن دورة الألعاب العالمية المقامة حاليا بمدينة شينغدو الصينية

 وكان الثنائي التونسي ازاح في الدور نصف النهائي الثنائي الايطالي اندريا شيابيلو واليسيا بوتيرو بنتيجة 13-5.

وهي الميدالية الذهبية الثانية في رصيد تونس خلال هذه الالعاب العالمية بعدما توجت قبل ذلك منى الباجي بالميدالية الذهبية لمسابقة الفردي في اختصاص الرمي بالدقة للكرة الحديدية ايضا بتغلبها في النهائي على الصينية يان لينلين بنتيجة 35-31 امس السبت.


