الاتحاد التونسي للفلاحة يعتبر احترام مؤسسات الدولة ورموزها والمحافظة على السلم الإجتماعية مبادئ ثابتة

Publié le Samedi 16 Août 2025
      
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن احترام مؤسسات الدولة ورموزها والمحافظة على السلم الاجتماعي تعد مبادئ ثابتة وشرط أساسي  لتحصين مناعة الوطن وحماية سيادته.
و صدر بيان الاتحاد في ختام اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم السبت،  بصفة استثنائية لمناقشة الوضع الداخلي والشأن الإداري للاتحاد وتدارس فيها التحديات التي تفرضها المرحلة و تواجهها تونس في مسارها نحو بناء مشروعها الوطني و السيادي
و أكد المكتب التزامه بتحمل كامل مسؤولياته تجاه هياكله و منظوريه وموظفيه و تمسكه الثابت بأن تعمل المنظمة الفلاحية باستقلالية عن كل الانتماءات الحزبية أو السياسية و ان تضع دوما مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كافة القوى الوطنية والاجتماعية إلى أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية والمفصلية التي تعيشها تونس و أن تتوحد جهودها وتتوجه بوصلتها نحو المساهمة الفعلية والإيجابية في تعزيز مكتسبات الوطن وتحقيق التطلعات. وتوجه المكتب التنفيذي بالتحية والإكبار لكل فلاح وبحار تونسي على نضالهم اليومي في سبيل تأمين غذاء الشعب وضمان سيادة تونس الغذائية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

وأكد أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع الفلاحي خلال هذه السنة على مستوى الانتاج يجب أن تكون دافعا للمراهنة الفعلية على هذا القطاع الاستراتيجي و المساندة القوية للفلاحين والبحارة ماديا وتشريعيا.


