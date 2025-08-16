الاتحاد التونسي للفلاحة يعتبر احترام مؤسسات الدولة ورموزها والمحافظة على السلم الإجتماعية مبادئ ثابتة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f82db15569e7.00496397_kpheinflgomqj.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن احترام مؤسسات الدولة ورموزها والمحافظة على السلم الاجتماعي تعد مبادئ ثابتة وشرط أساسي لتحصين مناعة الوطن وحماية سيادته.

و صدر بيان الاتحاد في ختام اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم السبت، بصفة استثنائية لمناقشة الوضع الداخلي والشأن الإداري للاتحاد وتدارس فيها التحديات التي تفرضها المرحلة و تواجهها تونس في مسارها نحو بناء مشروعها الوطني و السيادي

و أكد المكتب التزامه بتحمل كامل مسؤولياته تجاه هياكله و منظوريه وموظفيه و تمسكه الثابت بأن تعمل المنظمة الفلاحية باستقلالية عن كل الانتماءات الحزبية أو السياسية و ان تضع دوما مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

