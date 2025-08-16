جمعية اريانة تتعاقد مع اللاعبين بوبكر فزعي وغازي مبارك (رئيس فرع كرة القدم)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0ac6eb40317.20437279_jikgmlehfnqop.jpg width=100 align=left border=0>

تعاقدت الجمعية الرياضية بأريانة الناشطة في صفوف الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع الثنائي القادم من المستقبل الرياضي بوادي الليل غازي مبارك وبوبكر الفزعي، وفق ما أفاد به فتحي الحوات رئيس فرع كرة القدم بالجمعية المذكورة وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت.



وأضاف الحوات ان الهيئة المديرة لفريق عاصمة الورود برئاسة عقيل بن حسين اتفقت في وقت سابق مع المدرب هشام النصيبي للاشراف على المقاليد الفنية للفريق في الموسم القادم، مبيّنا ان النصيبي باشر مهامه فعليا منذ الاثنين الفارط.

