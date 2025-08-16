ثلاث حكمات تونسيات يسجلن حضورهن في تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لرابطة أبطال افريقيا للسيدات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0847b99b808.19413312_ojhpqgimefkln.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم عن قائمة الحكمات لتصفيات المنطقة المؤهلة الى رابطة الابطال الافريقية للسيدات التي ضمت 3 حكمات تونسيات من مجموع 12 حكمة.



وأورد أنّ الحكمات التونسيات الثلاث هنّ آمنة عجبوني (حكمة ساحة) ونسرين ورتاني (حكمة مساعدة) وخلود عمري (حكمة مساعدة).

