ثلاث حكمات تونسيات يسجلن حضورهن في تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لرابطة أبطال افريقيا للسيدات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0847b99b808.19413312_ojhpqgimefkln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025
      
أعلن اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم عن قائمة الحكمات لتصفيات المنطقة المؤهلة الى رابطة الابطال الافريقية للسيدات التي ضمت 3 حكمات تونسيات من مجموع 12 حكمة.

وأورد أنّ الحكمات التونسيات الثلاث هنّ آمنة عجبوني (حكمة ساحة) ونسرين ورتاني (حكمة مساعدة) وخلود عمري (حكمة مساعدة).



ومن المقرر أن تقام مباريات تصفيات شمال افريقيا المؤهلة الى رابطة الأبطال الافريقية للسيدات من 31 أوت الجاري الى 9 سبتمبر القادم بمدينتي سوسة والمنستير بمشاركة 4 فرق هي الجمعية الرياضية النسائية بسوسة ونادي الجيش الملكي المغربي وآفاق غليزان الجزائري ونادي مسار المصري.
ويتاهل في اعقاب هذه التصفيات صاحب المركز الاول الى المرحلة النهائية لرابطة الابطال الافريقية لسنة 2025. 


