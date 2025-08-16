القصرين: أعوان شركة عجين الحلفاء والورق يعيدون تشغيل معدات معطّلة منذ سنوات رغم الصعوبات المالية

تمكّن فريق الصيانة بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين من إعادة الحياة لعدد من المعدّات الأساسية بعد سنوات من الإهمال والتعطّل، حيث نجح في صيانة آلتين رافعتين وشاحنتين كانت غير صالحة للاستعمال منذ فترة طويلة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للشركة.



ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة لتعزيز نجاعة العمل داخل الشركة وتسهيل مختلف الأنشطة الإنتاجية واللوجستية.



واعتبرت الشركة " انه رغم الصعوبات المالية التي تمرّ بها المؤسسة، فقد أثبت أعوانها كفاءتهم العالية وخبرتهم التقنية المتميزة، مؤكدين من جديد روح المبادرة والانتماء، وهو ما يُبرز قدرتهم على تجاوز التحديات والحفاظ على استمرارية الإنتاج".جدير بالذكر أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق ، استكملت خلال شهر جويلية المنقضي، إنتاج وتوزيع كامل الكمياتالمطلوبة من الورق المخصّص لطباعة الكتاب المدرسي للسنة الدراسية 2025-2026، والتي كُلّفت بإنتاجها إثر المجلس الوزري المنعقد بتاريخ 21 جانفي 2025، وفق ما أفادت به سابقا الرئيسة المديرة العامة للشركة، سامية البريكي، صحفية وكالةتونس إفريقيا للأنباء.وأوضحت البريكي أن استكمال الإنتاج والتوزيع في هذا التوقيت يعدّ "إنجازًا قياسيًا وحدثًا استثنائيًا" في تاريخ الشركة، التي لمتتمكّن منذ سنوات من توفير الكميات الإجمالية لطباعة الكتاب والكراس المدرسيين في الآجال المطلوبة.واعتبرت المتحدّثة أن هذا النجاح يمثّل تحديًا حقيقيًا، تمكّنت الشركة من رفعه بفضل مجهودات أعوانها الذين عملوا في ظروفمالية وفنية صعبة.