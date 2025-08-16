قبلي: حجز 7 أجهزة تكييف فردي خلال حملة رقابية مشتركة
أسفرت حملة رقابية مشتركة استهدفت محلات بيع المواد الكهرومنزلية بقبلي، عن حجز 7 اجهزة تكييف فردي مجهولة المصدر تم التعهد بها من طرف مصالح الحرس الديواني بقبلي، وفق ما أكده، اليوم السبت، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزوز صالح.
وأوضح صالح، في تصريح لوكالة "وات"، أن الحملة تضمنت تنفيذ 6 زيارات تحت اشراف والي الجهة معز العبيدي وبمشاركة اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقبلي، واعوان من الحرس الديواني ومن الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، وأسفرت عن رفع 5 مخالفات تتعلق بعدم اشهار الاسعار، ومخالفتين من أجل عدم التصريح بتجارة توزيع المواد الكهرومنزلية، ومخالفة متعلقة باخلالات في الفوترة.
وأكد أن فريق الرقابة لم يسجل اخلالات في مستوى التأشير الطاقي للمكيفات المعروضة في المحلات والتي تبيّن انّها مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل خاصة في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية.
وأوضح صالح، في تصريح لوكالة "وات"، أن الحملة تضمنت تنفيذ 6 زيارات تحت اشراف والي الجهة معز العبيدي وبمشاركة اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقبلي، واعوان من الحرس الديواني ومن الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، وأسفرت عن رفع 5 مخالفات تتعلق بعدم اشهار الاسعار، ومخالفتين من أجل عدم التصريح بتجارة توزيع المواد الكهرومنزلية، ومخالفة متعلقة باخلالات في الفوترة.
وأكد أن فريق الرقابة لم يسجل اخلالات في مستوى التأشير الطاقي للمكيفات المعروضة في المحلات والتي تبيّن انّها مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل خاصة في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن أعمال المراقبة اليومية لمصالح الفرق الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الامنية والديوانية وهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال النصف الاول من شهر أوت الجاري، افضت إلى رفع 81 مخالفة عقب القيام بـ 646 زيارة شملت كافة مسالك التوزيع والمراقبة على الطرقات، ومراقبة الاسواق الاسبوعية والمحلات المفتوحة للعموم.
وأوضح أن أغلب المخالفات المرفوعة تعلقت بالأساس بقطاع الخضر والغلال في إطار مزيد التحكم في اسعار المنتجات التي تمثل جزءا هامّا من قفة المستهلك، فضلا عن قطاع بيع اللحوم البيضاء ولحوم الاسماك، مع الانطلاق في مراقبة المواد المدرسية وخاصة الحقائب المدرسية، ومتابعة نسق التزويد بهذه المواد بالتنسيق مع المركز الوطني البيداغوجي والمصالح المركزية للوزارة، وتجار الجملة للمواد المدرسية لتأمين حسن تزويد الجهة بالكراس المدرسي المدعم.
وحول طبيعة المخالفات المرفوعة منذ مطلع الشهر الجاري، بيّن المدير الجهوي للتجارة انها تعلقت بالاساس بالزيادة والترفيع في الأسعار أو عدم إشهارها، الى جانب مخالفات متعلقة بالفوترة او الامتناع عن البيع او الجمع بين تجارة الجملة والتفصيل وعدد من المخالفات ذات الصلة بأدوات القيس.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313424