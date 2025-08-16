قبلي: حجز 7 أجهزة تكييف فردي خلال حملة رقابية مشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a063509158e9.69734996_qfneilojmhkpg.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت حملة رقابية مشتركة استهدفت محلات بيع المواد الكهرومنزلية بقبلي، عن حجز 7 اجهزة تكييف فردي مجهولة المصدر تم التعهد بها من طرف مصالح الحرس الديواني بقبلي، وفق ما أكده، اليوم السبت، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزوز صالح.

وأوضح صالح، في تصريح لوكالة "وات"، أن الحملة تضمنت تنفيذ 6 زيارات تحت اشراف والي الجهة معز العبيدي وبمشاركة اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بقبلي، واعوان من الحرس الديواني ومن الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، وأسفرت عن رفع 5 مخالفات تتعلق بعدم اشهار الاسعار، ومخالفتين من أجل عدم التصريح بتجارة توزيع المواد الكهرومنزلية، ومخالفة متعلقة باخلالات في الفوترة.

وأكد أن فريق الرقابة لم يسجل اخلالات في مستوى التأشير الطاقي للمكيفات المعروضة في المحلات والتي تبيّن انّها مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل خاصة في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية.

