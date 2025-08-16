بطولة امم افريقيا للمحليين: الجزائر وغينيا يفترقان على نتيجة التعادل 1-1
تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره الغيني بنتيجة 1-1 الشوط الأول في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة بملعب مانديلا الوطني بكمبالا لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة من بطولة امم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم 2024 المؤجلة إلى 2025.
وافتتح إسماعيل كامارا التسجيل في الدقيقة 62 لفائدة المنتخب الغيني قبل أن يدرك بايازيد التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 88.
وافتتح إسماعيل كامارا التسجيل في الدقيقة 62 لفائدة المنتخب الغيني قبل أن يدرك بايازيد التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 88.
ولحساب المجموعة ذاتها، تعادل منتخب النيجر مع نظيره الجنوب افريقي صفر-صفر.
ويحتل منتخب أوغندا المركز الأول بمجموع 6 نقاط أمام منتخبي الجزائر وجنوب افريقيا (5 نقاط لكل منهما) ثم غينيا (4 نقاط) بينما يتذيل منتخب النيجر الترتيب بنقطة واحدة.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي المقرر إقامته يومي 22 و23 أوت.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313417