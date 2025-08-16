بطولة امم افريقيا للمحليين: الجزائر وغينيا يفترقان على نتيجة التعادل 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f597f2fb254.07262215_iefknpjhlmoqg.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل المنتخب الجزائري مع نظيره الغيني بنتيجة 1-1 الشوط الأول في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة بملعب مانديلا الوطني بكمبالا لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة من بطولة امم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم 2024 المؤجلة إلى 2025.



وافتتح إسماعيل كامارا التسجيل في الدقيقة 62 لفائدة المنتخب الغيني قبل أن يدرك بايازيد التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 88.

