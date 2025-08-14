وزير الصحة يشارك في اجتماع عن بعد لدول الكوميسا
شارك وزير الصحّة مصطفى الفرجاني،الخميس، في اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد، لدول الكوميسا( السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) تم خلاله التركيز على دفع الصناعات الدوائية المحلية وإنتاج اللقاحات في القارة وبناء سوق موحّدة للأدوية تخدم ملايين الأفارقة.
وحسب بلاغ للوزارة نشر مساء اليوم أكّد وزير الصحّة على أن تونس مستعدة لتكون قطبًا إفريقيًا في إنتاج الأدوية واللقاحات، ومركزًا للتكوين والبحث الطبي.
ودعا الفرجاني، وفق ذات البلاغ، إلى "توحيد التشريعات بين الدول الأعضاء، ودعم السياحة العلاجية ونظام صحّي رقمي".
وتعد الكوميسا، التي انضمت اليها تونس منتصف سنة 2019 ، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية الإفريقية، وتسعى لدفع التعاون بين الدّول الأعضاء لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصحي للقارة.
وحضر الاجتماع فريق من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للدواء.
