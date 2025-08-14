وزير الصحة يشارك في اجتماع عن بعد لدول الكوميسا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689e4e4a611b99.88358726_iohelqnkmpjgf.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير الصحّة مصطفى الفرجاني،الخميس، في اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد، لدول الكوميسا( السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا) تم خلاله التركيز على دفع الصناعات الدوائية المحلية وإنتاج اللقاحات في القارة وبناء سوق موحّدة للأدوية تخدم ملايين الأفارقة.



وحسب بلاغ للوزارة نشر مساء اليوم أكّد وزير الصحّة على أن تونس مستعدة لتكون قطبًا إفريقيًا في إنتاج الأدوية واللقاحات، ومركزًا للتكوين والبحث الطبي.

