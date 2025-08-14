Babnet   Latest update 14:10 Tunis

تونس لم تسجّل إصابات بفيروس "شيكونغونيا" وتواصل مراقبة البعوض الناقل (محجوب العوني)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ffad195c3b5d5.36928578_jlepnmgofkihq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 14 Août 2025 - 13:43
      
أكد الأستاذ في علم الفيروسات، محجوب العوني، اليوم الخميس، أن تونس لم تسجّل إلى حدّ الآن أي إصابات بفيروس "شيكونغونيا"، الذي تنتقل عدواه عبر نوع معيّن من البعوض يُعرف بـ"البوتكتيس".

وأضاف العوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا النوع من البعوض لا ينتشر بكثرة في تونس، مشددًا على أن الجهات الرسمية تواصل مراقبة وتتبع أي مؤشرات على ظهوره.



واشار الى أن المصالح البيطرية تعمل على رصد هذا البعوض من خلال مراقبة المناطق الحدودية، لافتًا إلى أن العدوى لا تنتقل من شخص إلى آخر مباشرة، بل فقط عبر لدغات البعوض الذي يُعتبر خزانًا للفيروس.

وأوضح أن لدغات البعوض تكون نهارية فقط، نافيا أي علاقة بين فيروس "شيكونغونيا" وفيروس كورونا.

وأشار العوني إلى أن هذا الفيروس ليس بالمستجد، إذ تم اكتشافه لأول مرة سنة 1950، وقد عاد للظهور في شهر جويلية الماضي في الصين. وتتمثل أعراضه في حمى مفاجئة، وآلام حادة في المفاصل، وصداع، وآلام عضلية، والتهابات جلدية، إلى جانب إرهاق عام.

كما أوضح أن نسبة الوفيات بهذا الفيروس منخفضة جدًا، لكنها قد ترتفع لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة.

وأكد على أنه لا يوجد لقاح خاص بهذا الفيروس، غير أن الوقاية ممكنة من خلال تجنّب لدغات البعوض، وتفادي أماكن انتشاره، وتجفيف المستنقعات والبرك المائية، واستخدام المواد الطاردة للحشرات.


