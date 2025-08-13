Babnet   Latest update 17:23 Tunis

آية بوصحيح تمثل تونس في بطولة العالم للجمباز الايقاعي بالبرازيل من 20 الى 24 اوت الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689cb69ab26997.54772785_gkfhpnloimjqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 13 Août 2025
      
 ستكون تونس ممثلة في بطولة العالم للجمباز الايقاعي كبريات التي ستقام بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل من 20 الى 24 اوت الجاري باللاعبة آية بوصحيح، وفق ما افاد به رئيس المكتب التسييري للجامعة التونسية للجمباز محمد الصديق وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء.

وأشار الصديق إلى أن بوصحيح التي تعدّ أول لاعبة في تاريخ الجمباز التونسي تخوض مسابقة بطولة العالم في هذا الصنف تجري تربصا بتونس من 3 اوت الى 16 اوت الجاري قبل التحول الى البرازيل يوم 17 اوت رفقة مدربتها فاليريا خانينا، في وفد يضم كذلك الحكمة التونسية امينة شطيبة.

وكانت بوصحيح ضمنت التأهل الى بطولة العالم انطلاقا من محطة بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي التي اقيمت في مصر خلال شهر ماي الفارط.


0 de 0 commentaires pour l'article 313299


