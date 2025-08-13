آية بوصحيح تمثل تونس في بطولة العالم للجمباز الايقاعي بالبرازيل من 20 الى 24 اوت الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689cb69ab26997.54772785_gkfhpnloimjqe.jpg width=100 align=left border=0>

ستكون تونس ممثلة في بطولة العالم للجمباز الايقاعي كبريات التي ستقام بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل من 20 الى 24 اوت الجاري باللاعبة آية بوصحيح، وفق ما افاد به رئيس المكتب التسييري للجامعة التونسية للجمباز محمد الصديق وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء.



وأشار الصديق إلى أن بوصحيح التي تعدّ أول لاعبة في تاريخ الجمباز التونسي تخوض مسابقة بطولة العالم في هذا الصنف تجري تربصا بتونس من 3 اوت الى 16 اوت الجاري قبل التحول الى البرازيل يوم 17 اوت رفقة مدربتها فاليريا خانينا، في وفد يضم كذلك الحكمة التونسية امينة شطيبة.





وكانت بوصحيح ضمنت التأهل الى بطولة العالم انطلاقا من محطة بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي التي اقيمت في مصر خلال شهر ماي الفارط.