التونسي راضي الجعايدي مدربا لنادي النجمة اللبناني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689cb5f8bbcc26.22857478_igqfkjmlhopen.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي النجمة اللبناني اليوم الأربعاء التعاقد مع المدرب التونسي راضي الجعايدي الى غاية 30 جوان 2027.

وكان راضي الجعايدي قد أشرف على تدريب نادي ساوثمبتون الانقليزي تحت 23 سنة وتقلد خطة مدرب مساعد لنادي سيركل بروج البلجيكي قبل أن يشرف على تدريب الترجي الرياضي الذي حقق معه التتويج بكأس السوبر لموسم 2021-2022 ونادي بارادو الجزائري.

ويعد نادي النجمة من أكثر الفرق شعبية وعراقة في لبنان حيث توّج بلقب البطولة في 9 مناسبات آخرها في موسم 2023-2024.





وأنهى نادي النجمة موسم 2024-2025 في المركز الرابع خلف نادي الأنصار ونادي الصفاء ونادي العهد.