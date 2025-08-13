نادي بني ياس الاماراتي يتعاقد مع اللاعب التونسي أسامة عبيد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689cb4bc397273.63076310_igpoklfmqnhje.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي بني ياس الاماراتي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب التونسي أسامة عبيد قادما من نادي النجم الساحلي.

ويشغل أسامة عبيد صاحب الـ 23 عاما خطة متوسط ميدان هجومي وقد خاض مع النجم الساحلي 52 مبارة في مختلف المسابقات المحلية والقارية ساهم خلالها بمجموع 33 هدفا، إذ سجل 22 هدفا وصنع 11 هدفا.

يذكر أنّ نادي بني ياس كان قد أنهى مشواره في البطولة الاماراتية في موسم 2024-2025 في المركز 12 متجنبا بذلك النزول الى القسم الأول.